Bereit für Tap & Go Deluxe? Zeit für das süchtig machendste Läuferspiel aller Zeiten - Jetzt mit Highscore-Funktion! Finden Sie Ihren Weg durch die unterschiedlichen Level und erreichen Sie immer höhere Punkte! Das Ziel dieses Arcade-Läuferspiels ist sehr einfach: Tippen Sie um vorwärts zu gehen oder Ihren Weg zu ändern. Denken Sie daran, es ist einfach und macht Spaß zu spielen, aber es ist schwer zu meistern: Es gibt Drehungen und Wendungen auf dem Weg, die auf Sie warten, also passen Sie auf, dass Sie nicht hinunterfallen! Lauf Sie so schnell Sie können, um nicht hinter Ihre Rivalen zurückzufallen! Unterstützt von bester Grafik, bietet Ihnen Tap & Go Deluxe einen endlosen Spaß und knifflige Herausforderungen! Vermeiden Sie, dass Ihr Avatar herunterfällt und sammeln Sie Punkte und Münzen! Wetteifern Sie mit Ihren Freunden und sehen Sie, wer am weitesten entfernt ist! Wie weit können Sie mit Tap & Go Deluxe kommen?