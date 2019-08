Nimmt der LASK die Hürde FC Basel, erwartet die Linzer im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League Dynamo Kiew oder Club Brügge. „Das sind Topnamen von der europäischen Bühne, erfahrene Mannschaften“, meinte LASK-Coach Valerien Ismael nach der Auslosung am Montag in Genf. Das Hinspiel würden die Linzer am 20. August zuhause bestreiten, am 28. August steigt das Rückspiel auswärts - jeweils um 21 Uhr.