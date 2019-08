krone.at: Was war für Dich das Problem in Italien? Es heißt oftmals, dass man in Italien eher taktikversessen ist und in Griechenland vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten genießt.

Spiridonovic: Ich glaub‘, ich war 20 Jahre alt, als ich nach Italien gegangen bin. Und für junge Fußballer ist Italien ein schwieriges Pflaster, dort wird sehr viel Wert auf Taktik gelegt. Dabei lief es am Anfang eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich mich mit dem damaligen Trainer richtig gut verstanden hab‘. Aber er wurde dann schnell entlassen - und danach war‘s schwierig. Ein neuer Trainer ist gekommen und man hat gleich gesehen, dass der lieber seine Landsleute forciert. Das war offensichtlich, keiner von uns Ausländern hat eine Chance bekommen. Nicht einmal in Freundschaftsspielen!