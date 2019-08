Der Asiate sprang gemeinsam mit einem Freund in einem öffentlichen Bad von einem Holzsteg mit den Füßen voran in den See. Als er wieder auftauchte, rang eroffensichtlich um Hilfe und ging kurz darauf unter. Rettungsschwimmer der Wasserrettung St. Gilgen bargen den Koreaner aus einer Tiefe von rund fünf Metern und begannen mit der Reanimation. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Salzburger Landesspital geflogen. Dort ist der junge Mann verstorben.