Stärken und Schwächen

Doch reicht das für den LASK, um am Mittwoch ein Ergebnis zu erzielen, das fürs Rückspiel am 13. August die Chance auf den Einzug ins Play-Off der Champions League am Leben erhält?

„Ja“, so Trainer Valérien Ismaël: „Ob Vöcklamarkt im ÖFB-Cup oder Champions-League-Qualifikation ist egal!“Erklärung: „Es ist immer das Gleiche: Wir haben Systeme und werden vom Gegner dessen Stärken und Schwächen wissen!“