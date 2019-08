Wenn man zurückblickt, ist klar: In zwei der letzten drei Jahre war in der Salzburger Liga quasi nach einer Runde alles erledigt. Erst verlor Neumarkt gegen Grünau zum Start, wurde am Ende Zweiter hinter den Walsern. Im Jahr darauf geschah dasselbe gegen den späteren Meister Bischofshofen. Heuer ging den Jonjic-Boys erstmals seit 2012 wieder der Knopf auf. Damals hatten beim 2:0 in der Westliga gegen Bregenz der aktuelle LASK-Star Tom Goiginger und Neo-Sektionsleiter Lehenbauer getroffen. Diesmal ließ man beim 3:0 gegen Thalgau nichts anbrennen! „Vor der Pause hat der letzte Pass gefehlt, dann ist der Knoten geplatzt. Wichtig ist, dass wir kein Gegentor kassiert haben. Mit dem Sieg fällt so doch erst mal eine große Last ab“, resümierte Trainer Jonjic. Die Konkurrenz zog nämlich mit. So gewann Zell erstmals seit 2015 in Runde eins, fügte glücklosen Bergheimern die erste Heimpleite seit 14 Monaten zu.