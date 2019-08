In einem öffentlichen Schwimmbad in Oetz kam es am Sonntag zu einem Horrorszenario aller Eltern: Ein Vater sah seinen fünfjährigen Sohn in einem Becken treiben. Als er ins Wasser sprang, um sein Kind zu retten, kam sein zweiter Sohn hinterher - der ebenfalls nicht schwimmen konnte. Der Bademeister barg das zweite Kind. Der Fünfjährige wurde von seinem Vater und dem Bademeister bis zum Eintreffen des Notarztes wiederbelebt.