Wer sich in der Pension was dazuverdient, muss Pensionsbeiträge zahlen - und zwar rund 20 Prozent des Verdienstes. Zwar werden die Beiträge auf die Pension angerechnet.Das führt aber nur zu einer marginalen Erhöhung der Bezüge, was in keiner Relation zu den eingezahlten Beiträgen steht.