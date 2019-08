„Bio-akustischer Fischzaun“ als neueste Waffe

In Zusammenarbeit mit mehreren Partnerbehörden aus anderen Bundesstaaten bzw. mit Privatunternehmen versuche man neue Wege zu finden, um die US-Gewässer besser vor dem Asiatischen Karpfen zu schützen, heißt es da. Eine neue Waffe im „Krieg gegen den Karpfen“, wie ihn viele Amerikaner bereits nennen, soll ein „bio-akustischer Fischzaun“ werden. Dieser „Zaun“ soll mithilfe von Wasserblasen, Tönen und Lichteffekten die unerwünschten Fische vertreiben. Man erhofft sich durchaus positive Ergebnisse im Zuge der bald anlaufenden Experimente in der Nähe eines Damms am Barkley-Fluss in Kentucky.