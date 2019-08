„Wir haben in riesigen Stadien in Deutschland gespielt, in der randvollen Wiener Stadthalle - aber in der Heimat in Graz war die Anspannung immer sehr groß“, waren sich EAV-Mastermind Thomas Spitzer und Sänger Klaus Eberhartinger am Samstag vor ihrem letzten Steiermark-Konzert einig. Nach zwei ausverkauften Stadthallen-Konzerten im Mai lockte die Kult-Gruppe noch einmal mehr als 6000 Fans auf das Messegelände.