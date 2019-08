Nachdem bei einer Hunde-Beißattacke in Oberösterreich ein Zwölfjähriger schwere Verletzungen erlitten hatte, kündigte die Landesregierung an, das Hundehaltegesetz zu verschärfen. In Goldegg wurde erst Ende Juli eine Frau von einem Hund angefallen. Der Ruf nach strengeren Vorschriften wird auch in Salzburg laut.