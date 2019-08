Das Baulandumlegungsverfahren ist seit dem Jahr 1972 – also seit dem Beginn der Raumordnung in Tirol – im Tiroler Raumordnungsgesetz verankert und wird stetig weiterentwickelt. Im Jahr 2018 wurden 24 Verfahren bearbeitet, für 20 weitere wurden Informationsgespräche und Beratungen durchgeführt. „Die Baulandumlegung hat sich in Tirol durchaus bewährt. Sie bietet eine gute Möglichkeit, die Interessen der Raumordnung, der Gemeinden und nicht zuletzt der Grundeigentümer bestmöglich umzusetzen. Es wird zum einen eine Wertsteigerung für die Besitzer und zum anderen eine geordnete Siedlungsentwicklung für die Gemeinden erzielt“, so der zuständige LR Johannes Tratter im Gespräch mit der „Krone“.