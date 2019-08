„Es war gespenstisch“, schildert Manuel Marinelli. Der 35-jährige Meeresbiologe kreuzt seit Jahren auf Forschungsmissionen über die Weltmeere. Er hat dabei viel erlebt und noch mehr gesehen. Doch was er in den Tiefen des Mittelmeeres vorfand, verschlug dem Kärntner den Atem: Am Meeresgrund zeigte sich an vielen Orten eine gespenstische Mondlandschaft. Kaum Fische, keine Pflanzen - nur Autoreifen und ausrangierte Fischernetzetreiben im trüben Grau,Plastiksackerln wehen in der Strömung.