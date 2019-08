Wie ein Irrer hat sich ein 18-Jähriger in seiner Heimatstadt Steyr aufgeführt. Zuerst überholte er drei Autos, zwang einen entgegenkommenden Lenker zu Ausweichen und raste dann gegen die Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr und gegen den Renault eines Ehepaares aus St. Peter in der Au, das dabei schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzt wurde. Der Teenager lief nach der Bergung weg, schlug auf Polizisten ein und konnte erst mit Pfefferspray gestoppt werden.