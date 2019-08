Der 37-jährige IT-Unternehmer und Aktivist ist mit seinem „Recherche-Institut“ im niederösterreichischen Hinterbrühl zu Hause. Das Haus seiner Großeltern, wir setzen uns an einen Tisch mit Blick in einen Garten. Was sind die Motive von Schweitzer, im Wahlkampf mitzumischen? Er erzählt über seinen politischen Hintergrund und seine Gene: „Mein Großvater hat dazu beigetragen, dass vor 30 Jahren die Lucona-Affäre aufgedeckt wurde. Daher glaube ich, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die Missstände aufdecken und die mit ein bisschen Druck umgehen können.“