Im Durchschnitt zweimal täglich rücken Polizei und Mitarbeiter des BFA gemeinsam zu Schwerpunktaktionen aus. Seit Jahresbeginn wurden knapp 12.000 Personen kontrolliert, 350 davon festgenommen, 164 wanderten direkt in Schubhaft: „Unser Ziel ist es an Brennpunkten präsent zu sein, um Maßnahmen gegen die Illegalität intensiver durchsetzen zu können“, so der neue BFA-Chef Gerhard Reischer.