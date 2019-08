Eine erste Bilanz verrät: Bis auf Probleme mit Alkoholisierten – so trank ein junger Mann mit 2,3 Promille im Blut gehörig über den Durst und drei Betrunkene mussten wegen aggressiven Verhaltens in Arrest – gab es keine größeren Einsätze. Einzig zwei Personen mussten am Eingang gestoppt werden. Sie hielten sich illegal im Land auf.