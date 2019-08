Ein 42-jähriger E-Biker ist Samstagmittag in Lessach (Bezirk Tamsweg) mit einer Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern von der Fahrbahn abgekommen und in einen Stacheldrahtzaun gestürzt. Er erlitt Abschürfungen sowie Prellungen und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Tamsweg gebracht.