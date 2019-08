Das heftige Gewitter am Samstagnachmittag war nicht nur für mehrere Verkehrsunfälle verantwortlich, auch der Maibaum in Wals-Viehhausen musste dran glauben: Ein Blitz schlug in den Stamm ein. Die Folge war eine Stichflamme, die den Baum samt Kränzen beschädigte. Augenzeugen berichteten, dass die Ketten und Reifen geglüht haben und der Baum am Wipfel gebrannt hat.