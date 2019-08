„Jugendschutz, Nichtraucherschutz, Angestelltenschutz, in alles wurde viel investiert. Die neue Bestimmung vergisst aber auf eines: den Anrainerschutz. In einer durchschnittlichen Freitagnacht in Wien dürften bis 25.000 Leute auf den Straßen und Gassen stehen und paffen“, betonte vor Kurzem Initiativen-Sprecher Stefan Ratzenberger gegenüber der „Krone“. Der damit einhergehende Lärm und die Verschmutzung würden zu einer Belästigung der Anrainer, wofür wiederum die Lokalbesitzer zur Verantwortung gezogen werden könnten. Dies wollen die Bars und Diskotheken verständlicher Weise vermeiden.