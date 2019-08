Der Verteidiger erobert den Ball knapp vorm eigenen Tor und bugsiert ihn per „G‘schlapftem“ flugs in die gegnerische Gefahrenzone. Dort lauert „Strafraumkobra“ Mike und verwertet im Gerd-Müller-Stil (nur eleganter): ein Volley-Fersler zum Zungenschnalzen. Der Ball landet auf der zum Tor umfunktionierten blauen Matte - das Traumtor ist perfekt. Aufgenommen wurde die Szene bei einem der regelmäßigen Kickerl der „Hallenhexer“, einer Hobby-Partie aus Deutschkreutz im Mittelburgenland. Michael „Mike“ Strobl, Hauptdarsteller in diesem Video, wird von seinen Kollegen als mittelmäßig lauffreudig, aber mit unnachahmlichem Stellungsspiel und nicht erlernbarem „Riecher“ gesegnet beschrieben.