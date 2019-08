Ein Spanferkel als verbotene Geschenkannahme?

Manches, was BH-Chef Wojak zur Last gelegt wird, klingt skurril. So wird ihm vorgeworfen, mitten in einem Strafverfahren über eine „Grillbude“ vom Betreiber ein Spanferkel angenommen zu haben. Dieses haben aber Kirchenvertreter vorbeigebracht und etliche BH-Mitarbeiter aufgegessen.