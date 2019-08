Am Donnerstag kühler, aber weiter sommerlich

Mit Schauern und Gewittern muss man auch am Mittwoch ab den Mittagsstunden rechnen. Diese verlagern sich im Laufe des Nachmittages und Abends zur Alpennordseite. Zwischen 25 bis 33 Grad werden erreicht. Genau umgekehrt verläuft der Donnerstag. Muss man zunächst noch mit Schauern und Gewittern rechnen, lockert es im Laufe des Nachmittages von Westen her auf. Das Quecksilber erreicht an diesem Tag allerdings nicht mehr die 30-Grad-Marke, maximal 27 Grad werden am Donnerstag erreicht.