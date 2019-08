Nach vier Tagen Blockade dürfen 40 Migranten an Bord des deutschen Rettungsschiffs Alan Kurdi aufatmen. Die maltesische Regierung hat sich bereit erklärt, sie vorübergehend aufzunehmen. Dies sei auf Bitten Deutschlands geschehen, teilt der maltesische Regierungschef Joseph Muscat am Samstag mit. Jedoch werden alle Migranten möglichst rasch auf andere EU-Staaten verteilt, keiner solle in Malta bleiben.