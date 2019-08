Just Neo-Stürmer Bekim Balaj hat Sturm Graz im zweiten Saisonspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag einen 1:0-(1:0)-Sieg beschert. Der Albaner krönte beim WAC seinen ersten Auftritt schon in der fünften Minute mit dem entscheidenden Treffer einer Partie, in der sich der WAC zumindest einen Punkt verdient gehabt hätte.