Mitten im Konflikt um die Blockade eines britischen Öltankers hat der Iran nun ein irakisches Schiff im Persischen Golf beschlagnahmt, welches iranisches Öl in andere Länder schmuggeln wollte. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) teilten mit, der Einsatz in der Nähe der Hafenstadt Bushehr sei bereits am Abend des 31. Juli erfolgt.