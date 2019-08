Mit fast 100 Sachen durch das Ortsgebiet von Spittal/Drau (Kärnten) ist am Sonntag gegen 3.30 Uhr ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer mit dem Auto des Vaters gerast. Die Beamten der Polizei Möllbrücke nahmen die Verfolgung auf und konnten den noch dazu betrunkenen Lenker nach kurzer Verfolgungsjagd in Lendorf bei Spittal anhalten. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Der junge Mann wird angezeigt.