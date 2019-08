Ein Bewaffneter hat in einem Einkaufszentrum in El Paso im US-Bundestaat Texas um sich geschossen und dabei 20 Menschen getötet. Weitere 26 seien verletzt worden, bevor die Polizei den 21-jährigen Angreifer festgenommen habe (siehe Video oben), teilten die Behörden am Samstag (Ortszeit) mit. El Pasos Polizeichef Greg Allen sagte, es gebe ein Manifest, das dem Täter zugeschrieben werde, welches auf ein Hassverbrechen mit rassistischem Motiv schließen lasse. Darin heißt es unter anderem: „Dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas.“