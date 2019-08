Der SV Mattersburg war kaum mehr als der ideale Aufwärm-Gegner für den Test-Kracher gegen Real Madrid am kommenden Mittwoch. Meister Red Bull Salzburg schoss sich am Sonntag mit einem 4:1-Heimsieg souverän war für das „Weiße Ballett“ warm. Der Titelverteidiger ist im eigenen Stadion in Pflichtspielen damit schon seit 65 Spielen ungeschlagen, in der Liga seit 45 Partien.