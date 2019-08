Alle Hände voll zu tun hatten Polizisten in der Nacht auf Sonntag mit zwei Burschen (20 und 21 Jahre) in Innsbruck! Ein Beamter hatte über die Videoüberwachung in der Polizeiinspektion Bahnhof beobachtet, wie zwei Personen versuchten, ein vor der Polizeiinspektion angekettetes Fahrrad zu stehlen. Eine Streife konnte das Duo schließlich am Tatort anhalten. Die beiden Verdächtigen machten es den Beamten aber nicht einfach - sie wurden aggressiv und auch handgreiflich.