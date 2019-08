Laut „Krone“-Informationen soll in seinem Team Christoph Marek als Vize-Präsident fungieren. Brisant. Denn Marek ist einer von sechs Vorständen der Allianz Gruppe in Österreich. „Nur“ eine Tochtergesellschaft davon ist die Allianz Investmentbank, wo Bruckner im Vorstand sitzt. Überspitzt formuliert, ist Marek also eigentlich ein „Chef“ von Bruckner.