Die britische Herzogin Meghan will angeblich ein Kinderbuch schreiben. Die Pläne seien aber noch in einem frühen Stadium und würden daher noch nicht veröffentlicht, so ein Insider gegenüber britischen Medien. Das Buch soll die Tierliebe der Ex-Schauspielerin („Suits“), die am Sonntag 38 Jahre alt geworden ist, als Grundlage haben.