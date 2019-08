In Oberndorf im Flachgau verunfallte in der Nacht auf Sonntag ein 25-jähriger Alkolenker mit 1,22 Promille. Der Mann aus der Stadt Salzburg war nach dem Besuch des Hallwanger Waldfestes mit seinem Auto auf der B 156 von Richtung Salzburg kommend in Richtung Lamprechtshausen unterwegs.