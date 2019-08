„Ich bin aus dem Häuschen!“ Trotz 13 vorangegangenen Titeln auf der Tennis-Tour kämpfte Dominic Thiem am Samstag nach dem Matchball mit den Worten - denn mit dem Triumph in Kitzbühel setzte der 25-Jährige einen nächsten Meilenstein in seiner Karriere! „Ein Heimturnier zu gewinnen - es gibt nicht viel Schöneres!“