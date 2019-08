Noch ehe die dritte Qualifikationsrunde in den Europacupbewerben angepfiffen wird, erfolgt am Montag in Nyon schon die Auslosung für das Play-off. Der LASK in der Champions-League-Qualifikation und Austria Wien in der Europa-League-Qualifikation sind jeweils ungesetzt. Beide könnten auf namhafte Gegner treffen.