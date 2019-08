Wie der LASK hat auch der FC Basel in der Fußball-Meisterschaft auswärts eine erfolgreiche Generalprobe für das anstehende Duell in der Champions-League-Qualifikation hingelegt! Der Sieg der Mannschaft des ehemaligen ÖFB-Teamchefs Marcel Koller fiel beim 3:2 in Thun jedoch knapper aus als jener der Oberösterreicher bei der Wiener Austria (3:0).