In Osttirol musste der Rettungshubschrauber C 7 gleich zweimal ausrücken. Zwei Lienzer im Alter von 30 und 37 Jahren waren am Samstag von der Dolomitenhütte aus auf einer Tour zur Umrundung der Lienzer Dolomiten unterwegs. Beim Abstieg über eine Rinne vom Wilden Sender in Richtung Laserztörl brach gegen 11.45 Uhr unter dem 30-Jährigen plötzlich ein Felsbrocken aus, worauf der Mann 15 Meter abstürzte und mit Verletzungen unbestimmten Grades in der Rinne liegen blieb. Der 37-Jährige wurde vom Felsbrocken am Kopf getroffen und verletzt. Beide Bergsteiger wurden ins Krankenhaus Lienz geflogen. Und am Hochstein verlor ein 70-jähriger Wiener beim Wandern auf dem Fahrweg oberhalb der Sternalm plötzlich das Gleichgewicht und stürzte fünf Meter tief kopfüber auf eine Wiese. Er verlor kurz das Bewusstsein. Ein vorbeikommender Mountainbiker leistete erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der 70-Jährige wurde von der Bergrettung Lienz geborgen und mit dem Rettungsheli ebenfalls ins Krankenhaus Lienz geflogen.