Tennisfans, so weit das Auge reichte. Am Mittwoch, als unter anderem Thiem am Abend spielte, waren nicht weniger als 8000 Personen auf der Anlage. Alle jene, die keine Tickets ergattert haben, begaben sich mit Plakaten auf Ticketsuche – eine völlig neue Situation! Potenzial für noch mehr Zuschauer gibt es nur noch an den Qualifikationstagen sowie am Turniermontag. Mit dem letzten Ballwechsel im Finale begannen quasi zeitgleich die Vorbereitungen für das Turnier im kommenden Jahr. „Es wird von 25. Juli bis 1. August 2020 ausgetragen“, informiert Turnier-GF Florian Zinnagl.