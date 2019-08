Das Handy ist bei den meisten auch im Urlaub immer dabei. Aber Achtung: Trotz EU-Roaming-Verordnungen sollte man nicht ungehemmt telefonieren und im Internet surfen. Was viele Reisende vergessen: Die Schweiz und Monaco sind nicht in der EU und es gibt in Sachen Roaming auch keine Sonderabkommen. Das gilt auch für einige Überseegebiete von EU-Staaten wie Färöer, Grönland, Aruba oder Neukaledonien.Auch in Flugzeugen und auf Schiffen mit Satellitenverbindung gilt die Kostenfreiheit nicht. „Also besonders bei Kreuzfahrten ist große Vorsicht geboten“, sagt AK-Konsumentenschützerin Ulrike Weiß - siehe auch Interview.