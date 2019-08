Ein unbekannter Täter hat am Samstagvormittag (Ortszeit) in einem Einkaufszentrum im US-Staat Texas das Feuer auf bummelnde Passanten eröffnet und zahlreiche Menschen verletzt. Die Polizei in der Stadt El Paso rief wenig später auf Twitter dazu auf, sich von einem Einkaufszentrum fernzuhalten. Sie warnte, dass sich in der Gegend womöglich mehrere „aktive Schützen“ befänden, nach denen man intensiv suche.