Eisel auf 1. Etappe der Polen-Rundfahrt 37.

Bernhard Eisel landete indes am Samstag auf der 1. Etappe der zur UCI World Tour zählenden Polen-Radrundfahrt über 132,3 Kilometer mit Start und Ziel in Krakau an der 37. Stelle. Hermann Pernsteiner wurde 80., Michael Gogl erreichte Rang 120. Das ÖRV-Trio kam zeitgleich mit dem deutschen Etappensieger Pascal Ackermann ins Ziel.