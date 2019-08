Michorl wohl kein Thema mehr

Er orientiere sich gerne am Machbaren, sagte Stöger: Machbar sei mit dem aktuellen Kader das Erreichen eines Europacup-Startplatzes - „sofern die Spieler an ihr Leistungsmaximum herankommen. Dort sind sie aktuell noch nicht.“ Ob Peter Michorl noch ein Thema sei, beantwortete Stöger durchaus vielsagend: „Wir orientieren uns gerne am Machbaren.“