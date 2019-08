Trotz gewaltsamen Einschreitens und Massenverhaftungen gehen Regierungsgegner in Moskau weiter auf die Straße, um für freie Wahlen zu demonstrieren. Nachdem einige oppositionelle Kandidaten von den lokalen Moskauer Wahlen am 8. September ausgeschlossen wurden, rufen liberale Kräfte zu Protesten auf. Am Samstag folgten erneut Tausende Menschen dem Aufruf zu einem rund sieben Kilometer langen „Spaziergang“ durch die Innenstadt. Da die Protestaktion von den Behörden nicht genehmigt war, schritt die Polizei wie schon in der Vorwoche ein und verhaftete über 600 Teilnehmer.