10 Feuerwehren mit 200 Mann waren in Schönau im Mühlkreis am Samstagnachmittag im Einsatz. Es brannte der Dachstuhl eines Bauernhofes, in dem Stroh und Heu gelagert wurden. Die Rinder waren durch eine Betondecke vom Brand schützt und konnten so gerettet werden. Das Wirtschaftsgebäude allerding ist fast völlig abgebrannt, nur ein kleiner Teil mit einem Getreidelager konnte gerettet werden. Die Feuerwehr verhinderte auch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Laut einem Nachbarn brach das Feuer nach einem Blitzschlag während eines heftigen Gewitters aus.