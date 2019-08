„Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von mindestens 13.000 Euro“, klagt Federspiel im Gespräch mit der „Krone“. Der dreiste Diebstahl ist nicht der einzige Schicksalsschlag für den Imster: Mutter Annemarie ist an Leukämie erkrankt. „Für mich das wichtigste, dass meine Mama wieder gesund wird“, sagt der Sportler, der aktuell nur sehr wenige Rennen bestreitet. Neben all dem Unglück gibt es dennoch zumindest eine kleine Freude: Federspiel belegte am Samstagabend beim Profi-Kriterium in St. Anton hinter dem Wiener Matthias Krizek den 2. Platz.