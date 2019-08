Freilich aber zielt diese Aussage in eine andere Richtung. Einige hatten das Gefühl - und die Ibiza Videos haben das in bizarrer Form bestätigt - dass die politische Ausrichtung der abgetretenen Bundesregierung besondere Aufmerksamkeit in der „Krone“ bekommen hat. Das will ich hier nicht bewerten, ganz falsch aber dürfte der Eindruck nicht gewesen sein. Viele stellten sich am Beginn dieser Kolumne die Frage, wie lange man mich wohl hier schreiben lassen würde.