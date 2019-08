„Zu Ihrer Information wird mitgeteilt, dass folgendes Quartier mit 31.07.2019 geschlossen wurde“, heißt es in einem kurzen E-Mail der Sozialabteilung des Landes an die Magistratsdirektion. Unter Protesten der Bevölkerung und gegen den Willen der Stadtpolitik hatte das Land 2016 in der ehemaligen ÖBB-Kantine beim Bahnhof ein Asylquartier mit 75 Plätzen eingerichtet und dem Samariterbund den Betrieb übertragen.