Es hat sich bereits am Donnerstag abgezeichnet: Nach der Vorstellung des Zehn-Punkte-Programms durch ÖVP und Neos meldet der grüne Wohnbausprecher Josef Scheinast noch „Gesprächsbedarf“ an. Grund dafür: Die beiden anderen Regierungsparteien wollen die Wohnbauförderung so ändern, dass auch Vorhaben unterstützt werden können, die nicht behindertengerecht sind.