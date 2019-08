Die Firma aus Hallein versendete am 15. Juni an eine Firma in Norwegen via E-Mail eine ausstehende Rechnung. Unbekannte fingen diese Mail ab und verfälschten die beigefügte Rechnung insofern, als neue Bankdaten beim Überweisungsempfänger eingefügt wurden. Im Anschluss versendeten die Unbekannten die verfälschte Rechnung via E-Mail an die norwegische Firma und diese überwies den Betrag an die Betrüger.