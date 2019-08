CEZ: „Kraftwerk ist in gutem Zustand“

„Was diese Perspektive betrifft, so sind wir sicher, dass das Kraftwerk das schafft - es ist in einem guten Zustand“, behauptete Daniel Benes, Chef des Betreibers CEZ, am Freitag. Derzeit werde eine umfangreiche Dokumentation vorbereitet, um eine unbefristete Betriebsgenehmigung zu beantragen, sagte Benes der tschechischen Presse-Agentur CTK.